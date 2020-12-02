صحيفة أمريكية: اختفاء أكثر من 288 ألف بطاقة اقتراع خلال الانتخابات

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن 288 ألف طاقة اقتراع بالبريد اختفت في طريقها لتسليمها للجان الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 نوفمبر المنقضي.

ونقلت صحيفة "Washington Examiner"، عن عدة مصادر، بينها متعهد نقليات قال إنه شاحنة لشركته كانت تنقل ما بين 144 ألفا و 288 ألف بطاقة اقتراع بالبريد، يوم 21 أكتوبر، من ولاية نيويورك إلى بنسلفانيا، اختفت في الطريق.

وذكر موظف آخر للصحيفة أنه صباح يوم 4 نوفمبر في ولاية ويسكونسن، جرى تغيير تواريخ أكثر من 100 ألف بطاقة كانت تحمل تواريخ أخرى، وفي ميتشيغان وبنسلفانيا، لم يتم احتساب أصوات لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وعلل المسؤولون عن فرز الأصوات بأن هذه البطاقات لم تصل في الوقت المحدد، على عكس البطاقات التي كانت لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن.

هذا وقد أكد المدعي العام الأمريكي، وليام بار، الثلاثاء الماضي، أن وزارته ومكتب التحقيقات الفيدرالي، لم يكتشفا عمليات تزييف يمكنها أن تغير نتائج الانتخابات.

المصدر: تاس