رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة: الأصوات العربية ليست حكرا على اليسار

أكد رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة عن الحركة الإسلامية في الكنيست الإسرائيلي، منصور عباس، أن الأصوات العربية في البرلمان الإسرائيلي ليست حكرا على أحزاب اليسار الإسرائيلية.

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وجاء ذلك في إشارة ضمنية من النائب العربي، إلى تصويته ضد اقتراح رئيس الوزراء المناوب، وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، على مشروع قانون حل الكنيست، والتوجه مجددا الى صناديق الاقتراع لإجراء انتخابات تشريعية جديدة، وفقا لـ"i24 news".

وقال منصور عباس: "نتصرف وفق توقعات جمهورنا، لا حسب توقعات اليسار أو اليمين، وليس وفق توجيهات لابيد، وغانتس، ونتنياهو، أو بنيت".

وأضاف: "ومن المؤسف أنهم لم يتعلموا من الماضي، وما زالوا يسعون للإطاحة بهذا الشخص أو ذاك، لأي شخص مهتم بمعرفة موقف القائمة العربية الموحدة، أقترح التحلي بالصبر".

ولفتت قناة "i24 news" إلى أنه من المتوقع أن تنضم باقي المركبات الحزبية في تحالف القائمة المشتركة، التي تتشكل من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير، باستثناء القائمة العربية الموحدة، إلى دعم اقتراح بيني غانتس، رئيس حزب كاحول لفان (حزب أزرق أبيض).

جدير بالذكر أن الكنيست الإسرائيلي سيصوت اليوم الأربعاء، على مشروع قانون حل نفسه، بدعم حزب أزرق أبيض الذي يقوده غانتس، والتوجه إلى انتخابات جديد.

المصدر: "i24 news"