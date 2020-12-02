إصابات كورونا في الهند أقل من 50 ألفا لليوم 25 على التوالي
Reuters
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أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الهند ظلت أدنى من 50 ألفا لليوم الـ 25 على التوالي، مع تسجيل 36604 إصابات جديدة.
وكانت الزيادة في عدد الإصابات اليوم الأربعاء أقل من 40 ألفا لليوم الثالث على التوالي، وفقا لإحصاء "رويترز".
وذكرت وزارة الصحة أن عدد الوفيات زاد بـ 501 ليصل الإجمالي إلى 138122 حالة وفاة.
ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد حاليا إلى 9.5 مليون، لكن العدد اليومي في تناقص منذ بلوغه الذروة في سبتمبر، رغم أن الشهر الماضي شهد موسم احتفالات دينية مزدحما.
المصدر: رويترز