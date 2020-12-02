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مسؤول إسرائيلي يتهم حكومة نتنياهو بعرقلة المصادقة على اللقاح الروسي ضد كورونا لاعتبارات سياسية

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مسؤول إسرائيلي يتهم حكومة نتنياهو بعرقلة المصادقة على اللقاح الروسي ضد كورونا لاعتبارات سياسية
Reuters TATYANA MAKEYEVA
عبوات للقاح الروسي المضاد لكورونا سبوتنيك V
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اتهم مدير عام مستشفى هداسا في القدس، زئيف روتشتين، وزارة الصحة الإسرائيلية، بعرقلة المصادقة على اللقاح الروسي المضاد لكورونا "سبوتنيك V"، لاعتبارات سياسية.

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وقال روتشتين خلال جلسة عقدتها اللجنة البرلمانية لمراقبة الدولة، إن "هذ اللقاح (الروسي) يشابه لقاحات أخرى، وقد اعطي لأربعين ألف شخص، دون أن تظهر عليهم أعراض جانبية".

وأشار إلى أن سبب عدم المصادقة عليه، "ربما يعود لأن المصل طور في روسيا".

وأكدت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أن روسيا ستقدم لقاحها المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V" للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء.

يذكر أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، من إنتاج مركز غاماليا للأبحاث، أصبح في أغسطس الماضي أول لقاح مسجل رسميا في العالم ضد فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي + هيئة البث الإسرائيلي

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