تقرير: كورونا كان موجودا في الولايات المتحدة في وقت مبكر من منتصف ديسمبر 2019

كشف بحث جديد من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة، أن فيروس كورونا كان موجودا في البلاد في وقت مبكر من منتصف ديسمبر 2019.

ووجدت الدراسة أدلة على وجود الفيروس في 106 من 7389 متبرعا بالدم للصليب الأحمر في تسع ولايات، مشيرة إلى أنه تم جمع هذه التبرعات بين 13 ديسمبر 2019 و17 يناير 2020، حيث قدمها الصليب الأحمر لاحقا إلى مركز السيطرة على الأمراض لاختبار الأجسام المضادة.

و تم اكتشاف الأجسام المضادة في 39 عينة على الساحل الغربي في واشنطن وأوريغون وكاليفورنيا، وهي جمعت في الفترة ما بين 13 و16 ديسمبر 2019.

وتم اكتشاف الأجسام المضادة في 67 عينة أخرى في ولاية كونيتيكت وأيوا وماساتشوستس وميتشيغان ورود آيلاند وويسكونسن وهذه العينات تم جمعها بين 30 و17 يناير 2020.

وقال الباحثون إن الأجسام المضادة كانت خاصة بكوفيد-19 وأنهم استبعدوا فيروسات كورونا الأخرى. كما تم اكتشاف الأجسام المضادة الخاصة بكوفيد-19 في 84 عينة من 90 عينة تم اختبارها.

وكتب الباحثون: "تشير نتائج هذا التقرير إلى أن عدوى SARS-CoV-2 ربما كانت موجودة في الولايات المتحدة في ديسمبر 2019، أي قبل الموعد المعترف به سابقا".

المصدر: "The Hill"