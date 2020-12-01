ستولتنبيرغ: مستعد لتعزيز آلية فض النزاع بين تركيا واليونان

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبيرغ، عن استعداده لتعزيز آلية فض النزاع بين تركيا واليونان، لمنع وقوع حوادث شرقي المتوسط.

وفي مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء اجتماع وزراء خارجية دول الناتو، أوضح ستولتنبيرغ أن الوضع شرقي المتوسط من بين المواضيع التي تناولها الاجتماع.

ولفت إلى أنه تم تشكيل آلية فض النزاع بين تركيا واليونان شرقي المتوسط، لمنع الحوادث غير المرغوب فيها، وإنشاء خط اتصال أيضا، معلنا أنه تم إلغاء بعض المناورات من قبل الجانبين بشكل متبادل.

وقال ستولتنبيرغ: "كل هذا يظهر أنه عندما نجلس ونتحدث يمكننا إنشاء تدابير لبناء الثقة لتقليل التوتر. الآلية موجودة وهي تعمل. هناك تبادل للمعلومات وقنوات الاتصال مفتوحة".

وأضاف: "لقد أخبرت وزيري الخارجية التركي واليوناني اليوم أنني مستعد لتعزيز الآلية في حلف الناتو. يمكننا القيام بذلك لأننا نجتمع في الناتو كل يوم".

وعن كيفية تعزيز الآلية، قال أمين عام الناتو: "يمكننا زيادة عدد المناورات الملغاة، ووضع قيود جغرافية. هناك احتمالات مختلفة، لكن كل هذا يتطلب إرادة سياسية".

المصدر: "الأناضول"