مجلس الأمن الدولي يبحث الاتفاق النووي الإيراني 22 ديسمبر

أعلن مندوب جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة، جيري ماتيوز ماتجيلا، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة حول الاتفاق النووي الإيراني يوم 22 ديسمبر الجاري.

وقال المندوب، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، إنه "من المقرر عقد اجتماع يوم 22 ديسمبر حول عدم الانتشار، سيتناول الاتفاق النووي الإيراني".

يذكر أن إيران تراجعت عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادة فرض عقوباتها على طهران.

وكانت الولايات المتحدة تسعى لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، لكن مساعيها فشلت في غياب أي تأييد من قبل الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن وتأكيد الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي عزمها الحفاظ على الصفقة.

المصدر: "تاس"