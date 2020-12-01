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بالصور.. خبراء أتراك يدربون قوات قطرية خاصة في الدوحة

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بالصور.. خبراء أتراك يدربون قوات قطرية خاصة في الدوحة
Reuters
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قالت وزارة الدفاع التركية، إن عناصر من القوات الخاصة القطرية خضعوا لتدريبات على يد مدربين أتراك في مقر قيادة القوات المشتركة بالدوحة.

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وأفادت الوزارة في بيان عبر "تويتر"، أن المدربين الأتراك في مقر قيادة القوات المشتركة القطرية التركية، أجروا تدريبات لعناصر في قيادة القوات الخاصة القطرية.

كما نشرت وزارة الدفاع التركية في تغريدتها، صورا لجانب من التدريبات.

وتعززت العلاقات على المستوى العسكري عقب اندلاع الأزمة الخليجية، في يونيو 2017، إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبموجب الاتفاقية، تمت إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، وتنفيذ تدريبات مشتركة.

وتنص الاتفاقية على تشكيل آلية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري، والصناعة الدفاعية، والمناورات المشتركة، وتمركز القوات المتبادل بين الجانبين.

المصدر: الأناضول

 

 

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