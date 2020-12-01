كورونا.. إسرائيل تتجه لتطبيق حظر تجول ليلي بدءا من الأسبوع المقبل

قال نائب وزير الصحة الإسرائيلي، يوآف كيش، إنه سيتم تطبيق حظر تجول ليلي بدءا من الأسبوع المقبل، في وقت حذر مسؤولون من إغلاق عام جديد إذا ارتفع معدل الإصابات بكورونا.

وفي حديث إلى القناة "12"، قال كيش إن الحكومة "ستقوم بفرض حظر تجول ليلي خلال عطلة ديسمبر من أجل تقليل التجمعات والسيطرة على المرض"، في إشارة إلى عيد حانوكا اليهودي، الذي يبدأ في 10 ديسمبر.

وفي وقت سابق اليوم، أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة تسجيل 1200 إصابة جديدة بكورونا للمرة الأولى منذ شهر ونصف.

المصدر: "i24news"