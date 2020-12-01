أوروغواي تنظر في إمكانية شراء اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا

أعلن وزير الخارجية في أوروغواي، فرانسيسكو بوستيليو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تنظر في إمكانية شراء اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

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وفي مؤتمر صحفي عقد في موسكو في ختام محادثات أجراها مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، قال بوستيليو إن وزارة الصحة في بلاده استقبلت، قبل أسبوعين، أخصائيين من روسيا يعملون على لقاح "سبوتنيك V"، إضافة إلى لقاءات أجرتها هذه الوزارة مع ممثلي مخابر أخرى متخصصة في تطوير اللقاحات، "ونحن في الوقت الحالي بصدد اتخاذ قرار بشأن اللقاح الذي سنشتريه".

وأضاف الوزير أن اللقاح الروسي "ضمن قائمة اللقاحات التي ننظر فيها، ولديه فرص جيدة".

وأشار وزير خارجية الأوروغواي إلى أن حكومة بلاده مهتمة بتبادل الخبرات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، رغم نجاحها في هذا المجال، والذي يعود إلى الدرجة العالية من المسؤولية الاجتماعية لدى سكان البلاد.

من جهته، قال لافروف إنه أبلغ نظيره في الأوروغواي بأن لدى روسيا في الوقت الحالي لقاحان تم تسجيلهما بصورة رسمية، هما "سبوتنيك V" و"أبيفاك كورون"، كما أنه أطلع بوستيليو على محادثات تجريها روسيا مع البلدان المجاورة لأوروغواي، هي الأرجنتين والبرازيل والمكسيك وبيرو.

المصدر: تاس