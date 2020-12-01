حملة ترامب تطعن على نتائج انتخابات الرئاسة في ويسكونسن أمام المحكمة العليا

قالت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إنها أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة العليا لولاية ويسكونسن للطعن على نتائج انتخابات الرئاسة بالولاية.

وقالت حملة ترامب في بيان "تشمل دعوى اليوم أربع حالات تتضمن أدلة واضحة على البطلان".

والخطوة هي الأحدث في سلسلة طعون قضائية لم يفلح معظمها في تغيير نتيجة الانتخابات التي أُجريت في الثالث من نوفمبر وأعلنت وسائل إعلام رسمية أن المرشح الديمقراطي المنتخب جو بايدن قد فاز بها.

يتبع..