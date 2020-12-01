 
مباشر
عاجل
أوروغواي تنظر في إمكانية شراء اللقاح الروسي من فيروس كورونا

حملة ترامب تطعن على نتائج انتخابات الرئاسة في ويسكونسن أمام المحكمة العليا

أخبار العالم

حملة ترامب تطعن على نتائج انتخابات الرئاسة في ويسكونسن أمام المحكمة العليا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p9q6

قالت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إنها أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة العليا لولاية ويسكونسن للطعن على نتائج انتخابات الرئاسة بالولاية.

وقالت حملة ترامب في بيان "تشمل دعوى اليوم أربع حالات تتضمن أدلة واضحة على البطلان".

والخطوة هي الأحدث في سلسلة طعون قضائية لم يفلح معظمها في تغيير نتيجة الانتخابات التي أُجريت في الثالث من نوفمبر وأعلنت وسائل إعلام رسمية أن المرشح الديمقراطي المنتخب جو بايدن قد فاز بها.

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا