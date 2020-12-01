بريطانيا تسجل 603 وفيات وأكثر من 13 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 603 وفيات و13430 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، صعودا من 205 وفيات و12330 إصابة يوم الاثنين.

ويرتفع بذلك العدد التراكمي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1643087 حالة.

والعدد الإجمالي لحالات الوفاة في بريطانيا بسبب الفيروس هو الأعلى في أوروبا وبلغ 59051 حالة.

وكان وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب قال يوم الأحد إن بريطانيا تواجه خطر التعرض لموجة ثالثة من الإصابات بالفيروس إذا لم تتبع نهج القيود المتعلقة بالإغلاق بالشكل الصحيح في الأسابيع المقبلة.

المصدر: "رويترز"