نيويورك تايمز: جولياني ناقش مع ترامب إمكانية حصوله على عفو وقائي

نقلت مصادر لصحيفة "نيويورك تايمز" أن رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقش معه إمكانية حصوله على عفو وقائي قبل مغادرة ترامب للبيت الأبيض.

وبحسب المصادر المطلعة، فإن جولياني الذي يخضع للتحقيق من قبل مدعين اتحاديين في مانهاتن بسبب تعاملاته التجارية في أوكرانيا ودوره في عزل السفير الأمريكي هناك، تحدث مرارا مع ترامب حول إمكانية حصوله على العفو، إلا أنه لم يتضح من أثار الموضوع، أو ماذا سيفعل الرئيس الأمريكي.

ولم يرد جولياني على رسالة تطلب تعليقه على الموضوع، إلا أن المتحدثة باسمه، كريستيان ألين، قالت إن: "جولياني لا يمكن أن يعلق على أي محادثات يجريها مع موكله".

وقال محامي جولياني، روبرت كوستيلو، إنه "ليس قلقا بشأن هذا التحقيق، لأنه لم يرتكب أي خطأ وهذا هو موقفنا منذ اليوم الأول".

يذكر أن مثل هذا العفو الذي يبطل أي تهمة أو إدانة هو أمر غير معتاد.

المصدر: "نيويورك تايمز"