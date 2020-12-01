موسكو: من الأجدر للناتو أن يحث واشنطن على تمديد "ستارت-3"

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن قناعتها بضرورة أن يحث حلف الناتو الولايات المتحدة على الاهتمام بتمديد اتفاقية الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

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وفي بيان نشرته الوزارة، اليوم الثلاثاء، ذكّرت المتحدثة بأن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ، أعلن سابقا نيته أن يبحث خلال لقاء لوزارة خارجية الحلف سبل الحفاظ على مراقبة الأسلحة بعد انتهاء مدة الاتفاقية الروسية الأمريكية حول الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ("ستارت-3").

ولفتت زاخاروفا بهذا الخصوص إلى أن ستولتنبيرغ يتحدث عن انتهاء مدة هذه الاتفاقية وكأنه أمر محتوم، "في الوقت الذي تدعو الغالبية الساحقة من الدول الأعضاء في الحلف - وفقا تصريحات ممثليهم - إلى تمديد هذه الاتفاقية".

وتابعت زاخاروفا: "من الأجدر لقيادة أمانة الحلف أن تتوجه إلى الأمريكيين وتدعوهم للقيام بتمديد اتفاقية الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والعمل البناء على تعزيز الاستقرار الاستراتيجي والحد من التسلح".

وأشارت المتحدثة باسم الوزارة إلى أن روسيا مستعدة لتمديد سريان الاتفاقية بصيغتها التي تم التوقيع عليها، وأنها أرسلت للولايات المتحدة اقتراحا رسميا بهذا الخصوص في ديسمبر العام الماضي وتم تأكيده منذئذ أكثر من مرة.

وشددت زاخاروفا على أن تمديد الاتفاقية سيتيح وقتا إضافيا لمفاوضات روسية أمريكية واسعة حول الحد من الصواريخ النووية في المستقبل، "مع دراسة جميع العوامل المؤثرة على الاستقرار الاستراتيجي".

المصدر: "تاس"