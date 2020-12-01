بايدن يأمل في أن ترفض المحكمة العليا استبعاد المهاجرين غير الشرعيين من تعداد السكان

قال مرشح الانتخابات الأمريكية جو بايدن إنه يأمل في أن ترفض المحكمة العليا محاولة إدارة دونالد ترامب استبعاد المهاجرين غير الشرعيين من التعداد السكاني الذي يحدد التمثيل في الكونغرس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بايدن قوله في بيان: "لا يمكننا الاستمرار في إعادة كتابة التاريخ والتلاعب بالمعايير وتجاهل الدستور والسوابق التي نلتزم بها. آمل أن تفعل المحكمة العليا الشيء الصحيح وتحكم بأن يتم إحصاء كل شخص في أمريكا".

وتخوض إدارة الرئيس دونالد ترامب آخر معاركها أمام المحكمة العليا في قضية تأمل من خلالها التأثير على تغير عدد أعضاء الكونغرس الممثلين لكل ولاية.

وترتبط القضية بتعداد سكان الولايات المتحدة، الذي يفترض أن يعاد كل عشر سنوات بحسب الدستور، وتحدد بناء عليه قيمة المساعدات الفدرالية الممنوحة لكل ولاية وعدد النواب المخصصين لها.

وفي يوليو، وبينما كان الإحصاء جاريا، أمر ترامب حكومته بأن لا تأخذ بالحسبان من لا يملكون وثائق رسمية والمقدر عددهم بعشرة ملايين شخص، عند تحديد عدد النواب.

ولجأت عدة ولايات ديموقراطية مثل نيويورك التي يقطنها عدد كبير من المهاجرين، إلى القضاء لإبقاء الوضع على حاله وحصلت على انتصارات في المحاكم الابتدائية.

المصدر: "رويترز" + "أ ف ب"