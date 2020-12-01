صحيفة: ضبط نائب أوروبي ودبلوماسيين عدة لمشاركتهم بـ"حفلة جنس" في بروكسل
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ضبطت الشرطة البلجيكية نائبا في البرلمان الأوروبي وعددا من الدبلوماسيين، شاركوا في حفلة جنس نظمت في قبو بأحد بارات العاصمة بروكسل، في مخالفة قيود كورونا، وفقا لوسائل إعلام.
وأفادت صحيفة The Brussels Times، اليوم الثلاثاء، نقلا عن النيابة العامة البلجيكية، بأن 25 شخصا شاركوا في الحفلة المقامة يوم الجمعة الماضي، وأن نائب البرلمان الأوروبي الذي حضرها حاول الفرار لكن تم ضبطه واستجوابه.
ولم تكشف الصحيفة عن أسماء المخالفين، لكنها ذكرت أن جميعهم غُرّموا بسبب خرقهم القيود المفروضة لمواجهة جائحة كورونا.
المصدر: نوفوستي