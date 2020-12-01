برلين: الأمن في أوروبا يظل محور اهتمام الناتو لكن من الضروري التركيز على الصين

قال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، إن الناتو يعتبر "السلام في أوروبا والتوجه الروسي للسياسة الأمنية" من أولوياته لكنه بحاجة أيضا إلى العمل مع الصين، خاصة في قضية "نزع السلاح".

وقال ماس، في مؤتمر صحفي قبل اجتماع وزراء خارجية دول الناتو، ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك حاجة لإعادة ضبط الحلف بسبب المواجهة المتزايدة بين الغرب والصين: "لا أعتقد أن الناتو سيعيد تقييم دوره كتحالف ديمقراطي. نحن بحاجة إلى التحدث عن أولوياتنا، حول ترتيب العمل. أعتقد أن هناك حاجة لمزيد من النقاش في الناتو حول الأشكال الجديدة التي يمكن من خلالها مناقشة مبادئ الدفاع والسياسة الخارجية".

وأضاف ماس إن الوزراء يعتزمون اليوم مناقشة دور الناتو في مكافحة الإرهاب الدولي، وكذلك كيفية تكثيف العمل على الناتو بشأن مسألة دور الصين.

وتابع قائلا: "إننا نؤيد الرأي العام القائل بأن المبادئ الأساسية للناتو في السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات عبر الأطلسي مع التركيز على روسيا، يجب أن تظل محور جهودنا للحفاظ على السلام في أوروبا".

وأضاف الوزير أن "لا أحد يجادل" في الناتو، بشأن أن الحلف يجب أن يعمل أيضا في الاتجاه الصيني.

وقال ماس: "عندما نتحدث عن نزع السلاح، فمن الضروري أن تكون الصين مشاركا أكثر نشاطا في الهيكل العالمي لنزع السلاح مما كانت عليه في السابق. ويمكن لحلف الناتو، بالطبع، المساعدة في هذا الأمر".

المصدر: نوفوستي