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روسيا والنمسا تتفقان على إنشاء مجموعة عمل لعلاج المصابين بكورونا

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روسيا والنمسا تتفقان على إنشاء مجموعة عمل لعلاج المصابين بكورونا
Reuters Maxim Shemetov
وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو
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أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الصحة، ميخائيل موراشكو، ونظيره النمساوي، رودولف أنشوبر، اتفقا على إنشاء مجموعة عمل معنية بعلاج عدوى فيروس كورونا.

وذكر المكتب الصحفي لوزارة الصحة الروسية، في بيان، أن موراشكو أجرى محادثات اليوم مع وزير الصحة النمساوي، واتفقا على إنشاء مجموعة عمل لعلاج المرضى المصابين بعدوى فيروس كورونا "COVID-19".

وذكر المكتب أن الطرفين تبادلا المعلومات حول انتشار عدوى فيروس كورونا، وكذلك الإجراءات التنظيمية والصحية والطبية، التي اتخذها كلا البلدين في هذا الصدد.

المصدر: نوفوستي

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