سرقة بنك في البرازيل باستخدام رهائن ومتفجرات (فيديو)

تضرر شخصان على الأقل في عملية سطو على بنك في مدينة كريسيوما بالبرازيل، نفذها نحو 30 مسلحا استخدموا رهائن ومواد متفجرة لإنجاح عمليتهم، حسبما أفادت صحيفة Globo المحلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحادث وقع في ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، ووردت بعد منتصف الليل التقارير الأولى عن إطلاق نار قرب الفرع المحلي من Banco do Brasil، حيث قام أفراد العصابة بسد الطرقات المؤدية إلى البنك بسياراتهم وأشعلوا النيران في محيط المبنى لمنع وصول الشرطة إلى المكان. كما استخدم المسلحون رهائن كدروع بشرية، قبل إطلاق سراحهم لاحقا.

وذكرت الصحيفة أن مرتكبي الجريمة غادروا المكان على متن 10 سيارات عثرت الشرطة عليها لاحقا وهي متروكة بإحدى ضواحي المدينة.

ولم تكشف Globo عن المبلغ المالي الذي تمت سرقته أثناء عملية السطو، لكنها أشارت إلى أن جزءا من الأوراق النقدية كانت ملقاة في شوارع المدينة، حيث قامت الشرطة بتوقيف أربعة أشخاص جمعوا منها ما يقارب 150 ألف دولار أمريكي.

كما ترك أفراد العصابة نحو 30 كيلوغراما من المتفجرات، فيما لا تزال كمية المتفجرات المستخدمة في عملية السرقة مجهولة.

ولم تنجح أجهزة الأمن في ضبط أحد من مرتكبي الجريمة، فيما يعتقد أنهم غادروا المدينة على متن قطار.

المصدر: نوفوستي