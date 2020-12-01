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زعيم المعارضة الإسرائيلية لبيني غانتس: دعنا نكمل ما بدأناه ونطرد نتنياهو من شارع بلفور

أخبار العالم

زعيم المعارضة الإسرائيلية لبيني غانتس: دعنا نكمل ما بدأناه ونطرد نتنياهو من شارع بلفور
Reuters AMIR COHEN
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد
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وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قائلا له: "دعنا نكمل ما بدأناه ونطرد نتنياهو من شارع بلفور" (منزل نتنياهو).

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وسيصوت الكنيست الإسرائيلي، يوم غد الأربعاء، على مشروع قانون حل نفسه، بدعم حزب أزرق أبيض الذي يقوده غانتس.

كما أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "كان" الإعلامية الرسمية الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، أن 51% من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب حل الكنيست والتوجه إلى صناديق الاقتراع، في انتخابات عامة رابعة.

في حين كشف استطلاع رأي نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، يوم الجمعة الماضي، أن حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وسع الفجوة مع حزب "يمينا" بستة مقاعد.

المصدر: RT + إسرائيل 24 + i24news

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