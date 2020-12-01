الولايات المتحدة تسجل أكثر من 157 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و1172 وفاة

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 157 ألف إصابة، وتوفي 1172 شخصا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر الأرقام والبيانات الصادرة عن جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الثلاثاء، ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بدء تفشي الوباء، إلى حوالي 13.6 مليون إصابة، وتجاوز عدد الوفيات 268 ألفا حتى الآن.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء في العالم.

المصدر: جونز هوبكنز