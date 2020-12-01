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تغريم الناشطة التي تعرت أمام الرئيس الأوكراني بما يعادل 3 دولارات

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تغريم الناشطة التي تعرت أمام الرئيس الأوكراني بما يعادل 3 دولارات
Reuters
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ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية أن محكمة منطقة أوبولونسكي في كييف فرضت غرامة قيمتها تعادل 3 دولارات على ناشطة تعرت بالقرب من مركز اقتراع أمام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

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الحادثة حصلت خلال انتخابات دورية للحكومات المحلية جرت في أوكرانيا في 25 أكتوبر، وحين حضر زيلينسكي وزوجته إلى مركز الاقتراع، قفزت امرأة أمامهما، ورفعت تنورتها لتظهر نقشا على جسدها، وكانت من دون ملابس داخلية.

وحينها دفعها الحراس جانبا، وجرى نقلها إلى قسم شرطة منطقة أوبولونسكي، وقام ضابط شرطة المنطقة بإعداد تقرير إداري ضدها لارتكابها أعمال شغب طفيفة وأطلق سراحها، بانتظار محاكمتها.

ونقلت الوكالة عن إينا سفينارينكو، السكرتيرة الصحفية للمحكمة قولها: "حُملت المسؤولية على شكل غرامة".

يشار إلى أن المرأة حُكم عليها بموجب مادة "الشغب البسيط" من قانون الجرائم الإدارية، وهي غرامة قدرها 85 هريفنا أوكرانيا، وهو ما يعادل نحو 3 دولارات.

المصدر: نوفوستي

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