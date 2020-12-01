البحرية الهندية تختبر بنجاح صاروخ "براموس"

أطلقت البحرية الهندية بنجاح صاروخ "براموس" المضاد للسفن من المدمرة "INS Ranvijay" اليوم الثلاثاء، خلال مناورة في خليج البنغال، حسبما قال متحدث باسم البحرية.

وكتب المتحدث على تويتر: "البحرية الهندية تشحذ جهوزيتها القتالية. "براموس" (BrahMos AShM) الذي أطلقته المدمرة INSRanvijay يصيب السفينة المستهدفة في أقصى مدى بدقة بالغة في خليج البنغال".

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يذكر أن شركة "براموس"الهندية-الروسية المتخصصة في تصنيع وإنتاج الصواريخ تم تأسيسها بموجب اتفاقية وقعتها الحكومتان الروسية والهندية في فبراير عام 1998. وتحمل الشركة اسم "براموس" نسبة إلى نهري براهمابوترا الهندي وموسكو الروسي.

المصدر: سبوتنيك