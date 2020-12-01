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البحرية الهندية تختبر بنجاح صاروخ "براموس"

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البحرية الهندية تختبر بنجاح صاروخ
أرشيف
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أطلقت البحرية الهندية بنجاح صاروخ "براموس" المضاد للسفن من المدمرة "INS Ranvijay" اليوم الثلاثاء، خلال مناورة في خليج البنغال، حسبما قال متحدث باسم البحرية.

وكتب المتحدث على تويتر: "البحرية الهندية تشحذ جهوزيتها القتالية. "براموس" (BrahMos AShM) الذي  أطلقته المدمرة INSRanvijay يصيب السفينة المستهدفة في أقصى مدى بدقة بالغة في خليج البنغال".

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يذكر أن شركة "براموس"الهندية-الروسية المتخصصة في تصنيع وإنتاج الصواريخ تم تأسيسها بموجب اتفاقية وقعتها الحكومتان الروسية والهندية في فبراير عام 1998. وتحمل الشركة  اسم "براموس" نسبة إلى نهري براهمابوترا الهندي وموسكو الروسي.

المصدر: سبوتنيك

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