إسرائيل تطالب الأمم المتحدة بالاعتراف بوضع اللاجئين اليهود مثل الفلسطينيين

طالبت إسرائيل الأمم المتحدة بالاعتراف الرسمي بوضع اللاجئين اليهود من الدول العربية وإيران، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وجاء ذلك في رسالة وجهها السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الليلة الماضية.

واتهم السفير أردان في رسالته الأمم المتحدة بالتعامل بشكل مختلف مع اللاجئين الفلسطينيين، "في حين تتجاهل اللاجئين اليهود تماما"، على حد زعمه، داعيا لإحياء قصة 850 ألف لاجئ يهودي و"تصحيح الظلم التاريخي" الذي تعرضوا له، على حد تعبيره.

ونقل موقع "يديعوت" عن أردان أنه طالب في رسالته، بالاعتراف الأممي باليهود المبعدين من الدول العربية وإيران وتعزيز الأنشطة التي تعكس تراثهم.

كما طالب السفير الإسرائيلي بالشروع في أنشطة المناصرة حول موضوع اللاجئين اليهود في منتديات المنظمة العالمية كافة، مشيرا إلى أنه سيقدم قرارا يقضي بإجراء مناقشة سنوية لإحياء ذكرى خاصة بهم.

وفي وقت سابق كشفت وزيرة إسرائيلية عن أنها تقود حملة دولية لتقدير قيمة الممتلكات التي تركها يهود الدول العربية وإيران وراءهم، بعد أن هاجروا إلى إسرائيل تمهيدا لإيجاد طريقة لإعادة حقوقهم عبر تعويضهم، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية.

المصدر: RT