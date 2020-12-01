الداخلية التركية تصدر تعميما بشأن التدابير الاحترازية من كورونا وتتوعد المخالفين

أصدرت وزارة الداخلية التركية، الثلاثاء، تعميما حول حزمة التدابير الاحترازية الجديدة لمكافحة فيروس كورونا التي أعلن عنها الرئيس رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين.

وأفادت الوزارة في بيان، أنها أرسلت التعميم المتعلق بتدابير الوقاية من كورونا، إلى جميع ولايات البلاد وعددها 81.

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وينص التعميم على تحديد ساعات العمل اليومي للمؤسسات والمنظمات الحكومية بين 10:00 صباحا وحتى 16:00 عصرا بالتوقيت المحلي، اعتبارا من الأربعاء 2 ديسمبر الحالي.

ويتضمن التعميم إيقاف عمل الحمامات، والمسابح، وصالات التدليك، والساونا، ومدن الملاهي، اعتبارا من 1 ديسمبر من الساعة 21:00 مساء.

ولفت التعميم إلى أنه سيحظر استخدام المواصلات العامة بالنسبة لمن أعمارهم فوق 65 ومن هم دون 20 عاما.

ويشير إلى تحديد المشاركة في صلاة الجنازة ومراسم عقد القران بـ 30 شخصا كأقصى حد، وعدم السماح بإقامة فعاليات في المنازل مثل الاحتفالات الدينية، واحتفالات رأس السنة، ومنع عقد التجمعات في المنازل، من قبيل الزيارات.

وأضاف أنه سيُطلب من زوار مراكز التسوق إظهار رمز وزارة الصحة الخاص بمكافحة كورونا "HES kodu".

وشدد التعميم على أن المخالفين لحظر التجوال، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقا للمادة 195 من قانون العقوبات، بشأن السلوك الإجرامي.

المصدر: الأناضول