بلجيكا.. الموجة الثانية لجائحة كورونا تشهد تراجعا واضحا

أعلن معهد Sciensano الطبي في بلجيكا، اليوم الثلاثاء، أن الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد التي بدأت في البلاد في سبتمبر تشهد تراجعا واضحا.

إقرأ المزيد

وكشف المعهد أن 786 حالة إصابة جديدة فقط بمرض "كوفيد-19" (الذي يسببه فيروس كورونا المستجد) تم تسجيلها في بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يدل على انخفاض معدل الإصابات بنسبة 32% مقارنة مع الأسبوع الماضي، فيما كان معدل عدد الإصابات اليومية يتجاوز 20 ألف حالة في ذروة الجائحة.

من جهة أخرى، سجلت في بلجيكا، منذ يوم الاثنين، 98 حالة وفاة ناجمة عن "كوفيد-19"، ما يعتبره الخبراء مستوى مرتفعا نسبيا، رغم انخفاض الوفيات بنسبة 27% تقريبا مقارنة مع الأسبوع الماضي.

واستقبلت المستشفيات في بلجيكا 120 مريضا جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما غادر 91 مريضا المستشفيات بعد شفائهم التام من المرض. ولا يزال 4 آلاف مصاب بـ "كوفيد-19" يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 900 في وحدات العناية المركزة.

وتشهد البلاد، منذ 1 ديسمبر، إعادة فتح المتاجر والمتاحف، ضمن تخفيف بعض الإجراءات الصحية التي كانت السلطات قد أعادت تشديدها في شهر أكتوبر لمواجهة الموجة الثانية من الوباء. لكن معظم الإجراءات لا يزال مفعولها ساريا، ومنها حظر التجوال المفروض منذ الساعة العاشرة مساء وحتى السادسة صباحا، فيما أبلغت السلطات أن المقاهي والمطاعم ودور السينما والمسارح والبارات وحدائق الترفيه وبعض المؤسسات الأخرى ستبقى مغلقة حتى حلول شهر فبراير، على أقل تقدير.

المصدر: نوفوستي