أردوغان يحذر الدول الأوروبية من "التصرفات القبيحة" تحت عباءة "حرية الصحافة"

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العالم وعلى رأسه الدول الأوروبية لوضع حد للإساءات باسم الحريات، منوها بأن بعض وسائل الإعلام تبنى نهج معاداة الإسلام وكراهية الأجانب.

وقال أردوغان، في في منتدى "تي آر تي وورلد"، اليوم الثلاثاء: "إذا لم يوضع حد للتصرفات القبيحة التي تُمارس تحت عباءة حرية الصحافة، فإنّ أوروبا والإنسانية جمعاء ستدفع ثمن ذلك.. النظام الذي لا يُعاقب المجرم والمسيء لا يمكن أن نصفه نظاما حرا".

ولفت أردوغان إلى أن بعض وسائل الإعلام تبنى نهج معاداة الإسلام وكراهية الأجانب، واصفا ذلك بـ"الأمر المخجل".

كما استنكر الرئيس التركي تغاضي الإعلام الدولي عن الإجراءات الفرنسية في التضييق على وسائل الإعلام.

وحول ضوابط الإعلام بوسائل التواصل الاجتماعي قال أردوغان: "عندما تغدو الرقمنة خارج نطاق الرقابة والقانون فإنها ستودي بنا إلى الفاشية".

وأردف: "ينبغي أن لا تؤدي الرقمنة التي توسع نطاق الحرية إلى التسبب بتهميش وخلق مظالم جديدة".

المصدر: الأناضول