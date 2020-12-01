فايزر وبيونتيك تطلبان الحصول على ترخيص لتسويق لقاحهما ضد كورونا في أوروبا

أعلنت شركتا فايزر وبيونتيك، اليوم الثلاثاء، أنهما تقدمتا بطلب إلى وكالة تنظيم الأدوية الأوروبية، للحصول على ترخيص مشروط للقاحهما المشترك ضد فيروس كورونا.

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ويأتي هذا الطلب بعد أن قدمت الشركتان طلبا مماثلا للولايات المتحدة، في الـ20 من نوفمبر الماضي، وهذا ما يجعلها تقترب خطوة من إطلاق لقاحها.

في حين أشارت شركة "موديرنا"، يوم الاثنين الماضي، إلى أنها ستطلب من منظمة الاتحاد الأوروبي، التوصية بموافقة مشروطة على لقاحها.

جدير بالذكر أن شركة "فايزر" الأمريكية، وشركة "بيونتيك" الألمانية، كانتا قد أعلنتا عن نتائج التجارب النهائية للقاحهما المشترك في 18 نوفمبر الماضي، والتي أظهرت أن المرشح للقاح كان فعالا بنسبة 95% في الوقاية من فيروس كورونا، مع عدم وجود مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة.

المصدر: "رويترز"