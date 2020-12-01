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الهند تسجل ما يزيد قليلا عن 31 ألف إصابة بكورونا كأدنى عدد يومي في البلاد منذ 17 نوفمبر

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الهند تسجل ما يزيد قليلا عن 31 ألف إصابة بكورونا كأدنى عدد يومي في البلاد منذ 17 نوفمبر
Reuters ANUSHREE FADNAVIS
عامل صحي يرتدي كمامة ويتحقق من درجة حرارة امرأة في الهند
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أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 31118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أقل عدد يومي في البلاد منذ 17 نوفمبر الجاري.

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وبلغ العدد التراكمي للإصابات بفيروس كورونا في الهند نحو 9.46 مليون حالة، في حين سجلت البلاد 482 حالة وفاة بسبب هذا الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 137621 وفاة.

جدير بالذكر أن عدد الإصابات اليومي ظل أقل من مستوى الخمسين ألفا منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني، وفقا لإحصاء رويترز، رغم أن الشهر الماضي شهد موسم احتفالات دينية مزدحم.

المصدر: رويترز

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