تركيا تأمر باحتجاز أكثر من 80 عسكريا في عملية تستهدف أنصار غولن

أمرت السلطات التركية باحتجاز 82 عسكريا، في عملية تستهدف أنصار رجل الدين المعارض، فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وقالت وكالة "الأناضول" إن العملية شملت اليوم الثلاثاء 39 مقاطعة، وجرى خلالها اعتقال 63 شخصا، وأن 70 من بين المشتبه بهم كانوا في الخدمة الفعلية.

وتم تنفيذ الاعتقالات بأمر من المدعي العام في مقاطعة إزمير الساحلية الغربية، مضيفة أنها اتخذت أيضا خطوات لإقالة 848 من العسكريين، من بينهم ضباط رفيعو الرتب، بسبب "صلاتهم بشبكة غولن".

واستمرت العمليات، التي تستهدف شبكة رجل الدين فتح الله غولن، التي مقرها الولايات المتحدة، أربع سنوات منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

وينفي غولن ضلوعه في محاولة الانقلاب التي قُتل فيها نحو 250 شخصا.

ومنذ محاولة الانقلاب، احتُجز حوالي 80 ألف شخص على ذمة المحاكمة، وتم فصل أو إيقاف حوالي 150 ألف موظف مدني وعسكري، وتم طرد أكثر من 20 ألف شخص من الجيش التركي وحده.

وأصدرت محكمة تركية الأسبوع الماضي، حكما على قادة محاولة الانقلاب بالسجن مدى الحياة.

المصدر: رويترز