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الطاقة الذرية الإيرانية تؤكد أن طهران يمكنها إعادة إحياء مفاعل أراك القديم بغضون شهرين

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الطاقة الذرية الإيرانية تؤكد أن طهران يمكنها إعادة إحياء مفاعل أراك القديم بغضون شهرين
Reuters WANA NEWS AGENCY
مفاعل نووي مائي في أراك بإيران
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أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الثلاثاء، أن طهران يمكنها إعادة إحياء مفاعل أراك القديم بغضون شهرين.

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وقال كمالوندي: "يمكننا اليوم تركيب أجهزة الطرد المركزي القديمة والجديدة".

وأضاف: "تطبيق البروتوكول الإضافي لا يؤثر مطلقا على عملية تخصيب اليورانيوم، ولكن تعليق العمل به، سيثير الشكوك حول أنشطتنا النووية".

وصادق البرلمان الإيراني، اليوم، نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم حتى 20%، وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل، كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015.

ويحمل القانون اسم "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأمريكية"، بهدف إجبار الولايات المتحدة على إلغاء العقوبات المفروضة على إيران، وصوت لصالحه 248 نائبا موافقا، ولا يزال القانون بحاجة إلى موافقة مجلس صيانة الدستور كي يصبح نافذا.

المصدر: RT

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