ولاية ويسكونسن الأمريكية تصدق على فوز بايدن

صدقت لجنة الانتخابات في ويسكونسن الأمريكية، يوم الاثنين، على نتائج الانتخابات بالولاية بعد إعادة فرز الأصوات في مقاطعتين اثنتين.

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وأظهر إحصاء الأصوات الجديد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالولاية المتأرجحة بفارق 20695 صوتا عن الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وكان مراسل RT قال يوم الاثنين، إن ولاية أريزونا صدقت بدورها على فوز بايدن بـ 10500 صوت.

ويشكك ترامب في نزاهة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن منافسه الديمقراطي جو بايدن "لم يفز بالانتخابات".

وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر الجاري، وبناء على البيانات المتاحة، أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية البارزة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

المصدر: "رويترز" + RT