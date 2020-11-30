في ظل التوتر حول إيران.. زعيم سياسي إسرائيلي يتهم نتنياهو بمحاولة إفشال بايدن

قال رئيس حركة "ميرتس" اليسارية الإسرائيلية نيتسان هوروفيتس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يحاول إلحاق الأذى بإدارة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن.

ولفت هوروفيتس في اجتماع لأعضاء الحركة في الكنيست، إلى أنه "في خضم التشنجات، تواصل هذه الحكومة، التي تقترب من نهايتها، اعتماد سياسة شاملة فاشلة في جميع المجالات"، مضيفا: "اليوم، في ضوء الأحداث الأخيرة، من المهم أن نسمع موقفنا حول الموضوع الإيراني.. الموضوع الذي يتعامل معه معظم النظام السياسي بجبن".

واعتبر أن سياسة الحكومة ونتنياهو تجاه إيران خاطئة من ناحية استراتيجية. وقال: "نحن ندعم تقليص البرنامج النووي. لكن الطريق الأمثل لمنع إيران من حيازة سلاح نووي وإلغاء برنامجها النووي كليا هو العودة إلى الاتفاق النووي معها، وإدخال تعديلات عليه تشمل مسألة تطوير برنامج الصواريخ بعيدة المدى، وليس عن طريق أي عمل آخر"، في إشارة مبطنة ربما إلى اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

وأضاف السياسي الإسرائيلي أن "الحرب التي يشنها نتنياهو ضد الاتفاق وتهديداته ضد بايدن وتحذيراته من عدم العودة إلى الاتفاق النووي، خطأ جوهري وخطأ استراتيجي"، مشددا على أنه "من المهم بشكل خاص في هذا الوقت عدم محاولة وضع العصي في عجلات بايدن في جهوده المعلنة لإعادة تأسيس اتفاقية 2015 (الموقعة مع إيران حول برنامجها النووي). وإذا كان نتنياهو يعتقد أنه من خلال هذا العمل أو ذاك سينجح في منعه (الاتفاق)، أعتقد أنه مخطئ ويلحق الضرر بدولة إسرائيل".

المصدر: يديعوت أحرونوت