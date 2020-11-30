مسؤول أمريكي كبير لرويترز: السعودية تسمح للطائرات التجارية الإسرائيلية بعبور أجوائها إلى الإمارات

كشف مسؤول أمريكي كبير لوكالة "رويترز" أن السعودية وافقت على السماح للطائرات التجارية الإسرائيلية بعبور أجوائها في الطريق إلى الإمارات.

وكشف مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن السعودية وافقت اليوم الاثنين، على السماح لطائرات تجارية إسرائيلية بعبور مجالها الجوي في طريقها إلى الإمارات العربية المتحدة بعد محادثات بين مسؤولين سعوديين ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر.

وأوضح المسؤول أن كوشنر ومبعوث الولايات المتحدة للشرق الأوسط آفي بيركويتز والمبعوث الأميركي السابق الخاص بإيران برايان هوك، أثاروا القضية بعد وقت قصير من وصولهما إلى المملكة العربية السعودية لإجراء محادثات، وتمكنوا من "تسوية القضية".

المصدر: "رويترز"