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اختطاف أربعة بحارة بينهم روسي على يد قراصنة في خليج غينيا

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اختطاف أربعة بحارة بينهم روسي على يد قراصنة في خليج غينيا
fleetmon.com
سفينة AGISILAOS
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أعلنت السفارة الروسية لدى جمهوريتي بنين وتوغو، اليوم الاثنين، أن أربعة بحارة، أحدهم مواطن روسي، اختطفوا على يد قراصنة من سفينة قبالة خليج غينيا.

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وأوضحت السفارة عبر موقعها الإلكتروني، أن ناقلة تعرضت، ليلة 29 إلى 30 نوفمبر،  لهجوم قراصنة على مسافة 75 ميلا بحريا من ميناء لومي (بجمهورية توغو)، مضيفة أن الجناة خطفوا أفراد الطاقم الأربعة، بمن فيهم المواطن الروسي وأن السفارة "تتابع تطور الأوضاع".

وفي وقت سابق، أفاد موقع "النشرة البحرية" (Maritime bulletin) الإخباري بأن القراصنة هاجموا سفينة AGISILAOS الخاصة بنقل المواد الكيميائية السائلة، والتي كانت تبحر تحت علم جزر مارشال، مشيرا إلى أن البحارة المخطوفين من جنسيات روسية ورومانية وفلبينية.

المصدر: تاس

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