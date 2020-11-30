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بومبيو: قلقون بشأن الأعمال العدائية المستمرة في إقليم تيغراي

أخبار العالم

بومبيو: قلقون بشأن الأعمال العدائية المستمرة في إقليم تيغراي
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن "القلق البالغ"، إزاء استمرار الأعمال العدائية في منطقة تيغراي شمال إثيوبيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية كال براون، أن بومبيو أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، وأعرب عن قلق  الولايات المتحدة البالغ بشأن الأعمال العدائية الجارية والمخاطر التي يمثلها الصراع في إقليم تيغراي".

وأضاف براون: "بومبيو دعا إلى نهاية كاملة للقتال والحوار البناء".

المصدر: "رويترز"

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