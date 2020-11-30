كوريا الجنوبية تعلن تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة بط

قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، اليوم الاثنين، إن كوريا الجنوبية أكدت تفشي فيروس إنفلونزا الطيور H5N8 في مزرعة للبط بالجزء الجنوبي الغربي من البلاد.

وأفادت المنظمة في بيان على الإنترنت نقلا عن وزارة الزراعة في كوريا الجنوبية، بأن التفشي الذي حدث في بلدة جيرين ري أسفر عن مقتل 19 ألف بطة.

وأوضحت الوزارة أيضا أن نحو 392 ألف دجاجة وبطة في 6 مزارع تم إعدامها كإجراء وقائي.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت أمس الأحد اكتشاف إنفلونزا الطيور في مزرعة للديوك الرومية في شمال إنجلترا.

المصدر: "رويترز"