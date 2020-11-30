سيناتور جمهوري يتلقى نبأ إصابته بكورونا خلال اجتماع مع ترامب

غادر نائب جمهوري من ولاية بنسلفانيا، بشكل مفاجئ، اجتماعا في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تلقيه نبأ إصابته بفيروس كورونا، وفقا لوكالة "أسوشيتيد برس".

وبحسب مصادر الوكالة، فإن سناتور ولاية بنسلفانيا دوغ ماستريانو، أبلغ خلال اجتماع مع ترامب، يوم الأربعاء الماضي، بأنه مصاب بالفيروس وعلى الأثر، اتصل ترامب بطبيب البيت الأبيض، وتم إخراج السيناتور من الاجتماع من قبل الطاقم الطبي.

ولم يؤكد مسؤولو البيت الأبيض ما إذا كان الرئيس أو أي شخص آخر سيعزل نفسه بعد الاتصال بمستريانو، فيما استمر الاجتماع لنحو نصف ساعة بعد مغادرة السيناتور.

فيما أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير في بيان، أنه "يتم اختبار جميع الأشخاص القريبين من الرئيس مسبقا ويتم أخذ أي حالة إيجابية على محمل الجد. وإذا تم تسجيل الإصابة بالفيروس، فإن الوحدة الطبية بالبيت الأبيض تقوم بتتبع جهات الاتصال وفقا لإرشادات مركز السيطرة على الأمراض".

المصدر: "The Hill"