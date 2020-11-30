 
مباشر
عاجل
إيران: اغتيال زادة ناجم عن زيارة بومبيو مؤخرا إلى المنطقة والاجتماع الأمريكي الإسرائيلي في السعودية

الشرط الأرمنية توقف محتجين خرجوا في العاصمة يريفان للمطالبة برحيل رئيس الحكومة

أخبار العالم

الشرط الأرمنية توقف محتجين خرجوا في العاصمة يريفان للمطالبة برحيل رئيس الحكومة
YouTube
توقيف أحد المحتجين على يد الشرطة في العاصمة الأرمنية يريفان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p9gh

أوقفت الشرطة في العاصمة الأرمنية يريفان، مساء اليوم الاثنين، عددا من المتظاهرين الذين حاولوا سد الشارع الرئيسي في المدينة للمطالبة برحيل رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

إقرأ المزيد
باشينيان: لن أسمح بإغراق أرمينيا في الفوضى وضمان استدامة السلام في قره باغ أولوية
باشينيان: لن أسمح بإغراق أرمينيا في الفوضى وضمان استدامة السلام في قره باغ أولوية

ورددوا المتظاهرون: "استقل يا نيكول يا خائن!"، وسط محاولات بعض المحتجين لوقف حركة السيارات في الشارع.

ومنذ 10 نوفمبر، تنظم الأحزاب المعارضة مظاهرات احتجاجية في يريفان، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، بسبب توقيعه، إلى جانب الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأذربيجاني، إلهام علييف، على بيان نص على وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ ونشر قوات روسية لحفظ السلام على خط التماس بين الجانبين، وتسليم جزء من الأراضي في المنطقة إلى أذربيجان.

وتعتبر المعارضة توقيع باشينيان على البيان الثلاثي "استسلاما"، كما أنها تحمله المسؤولية عن المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في أرمينيا. 

وكان الرئيس الأرمني، أرمين سركيسيان اعتبر في وقت سابق، هو الآخر، أن استقالة باشينيان وتشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة بات ضروريا.

المصدر: تاس + إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا