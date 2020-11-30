الشرط الأرمنية توقف محتجين خرجوا في العاصمة يريفان للمطالبة برحيل رئيس الحكومة

أوقفت الشرطة في العاصمة الأرمنية يريفان، مساء اليوم الاثنين، عددا من المتظاهرين الذين حاولوا سد الشارع الرئيسي في المدينة للمطالبة برحيل رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

إقرأ المزيد

ورددوا المتظاهرون: "استقل يا نيكول يا خائن!"، وسط محاولات بعض المحتجين لوقف حركة السيارات في الشارع.

ومنذ 10 نوفمبر، تنظم الأحزاب المعارضة مظاهرات احتجاجية في يريفان، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، بسبب توقيعه، إلى جانب الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأذربيجاني، إلهام علييف، على بيان نص على وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ ونشر قوات روسية لحفظ السلام على خط التماس بين الجانبين، وتسليم جزء من الأراضي في المنطقة إلى أذربيجان.

وتعتبر المعارضة توقيع باشينيان على البيان الثلاثي "استسلاما"، كما أنها تحمله المسؤولية عن المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في أرمينيا.

وكان الرئيس الأرمني، أرمين سركيسيان اعتبر في وقت سابق، هو الآخر، أن استقالة باشينيان وتشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة بات ضروريا.

المصدر: تاس + إنترفاكس