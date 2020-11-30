وزير الدفاع التركي: الأنشطة التركية الروسية في "قره باغ" تتواصل وفق المخطط له

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن الأنشطة التركية الروسية تتواصل "وفق المخطط له" في إقليم "قره باغ".

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وأشار خلال اجتماع افتراضي مع قيادات بالجيش التركي إلى أن وزارتي الدفاع في تركيا وروسيا وقعتا مذكرة تفاهم بشأن وقف إطلاق النار في إقليم "قره باغ".

وأضاف أكار: "أنشطتنا مع الروس تتواصل بالشكل المخطط له".

وكانت روسيا وتركيا وأذربيجان قد توصلت إلى اتفاق حول إنشاء مركز روسي تركي لمراقبة سير وقف إطلاق النار في قره باغ.

وأصدر الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، يوم 9 نوفمبر بيانا مشتركا ينص على إعلان وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني، اعتبارا من 10 نوفمبر.

ويقضي البيان باحتفاظ القوات الأذربيجانية والأرمنية بالمواقع التي كانت عليها قبل التوصل إلى هذا الاتفاق مع تسليم الطرف الأرمني بعض المناطق لاحقا لأذربيجان.

وينص البيان على نشر بعثة لقوات حفظ السلام الروسية تشمل 1960 عسكريا و90 عربة نقل مصفحة و380 قطعة من العربات والمعدات الخاصة في إطار مهمة تستمر 5 سنوات مع إمكانية التمديد.

المصدر: الأناضول+ وكالات