أبي أحمد يتهم زعماء تيغراي بتسميم قائد إثيوبي قبل بدء العملية العسكرية

اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، السلطات في إقليم تيغراي بتسميم قائد القيادة الشمالية للجيش الحكومي المتمركز في المنطقة قبل انطلاق العملية العسكرية في الرابع من نوفمبر.

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وقال أبي مخاطبا أعضاء البرلمان الإثيوبي في أديس أبابا: "فيما يخص الحرب، أريد من المجلس الموقر أن يعلم بأن قائد القيادة الشمالية اللواء ديريبا ميكونين حضر اجتماعا معهم (زعماء جبهة تحرير شعب تيغراي) قبل 15 يوما من اندلاع الحرب، ولكنه أصيب بوعكة صحية بعد تناوله وجبة الغداء معهم فقد إثرها الوعي ونقل إلى المستشفى العسكري"، حسبما أعلن التلفزيون الإثيوبي الرسمي.

وأضاف: "قال الذين كانوا معه إنه سمم، ولكننا قلنا لهم أن يتجنبوا نشر هذه الأخبار، إذ قررنا الانتظار حتى ورود التقارير الطبية، ولكن اللواء ديريبا ما زال مريضا ولا يتمكن من مزاولة مهامه".

وفي 4 نوفمبر، أمر رئيس الحكومة الإثيوبية بشن عملية عسكرية في شمال البلاد ضد مسلحي "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، الذين هاجموا قبل يوم من ذلك مواقع تابعة للقيادة الشمالية للجيش في المنطقة، وقتلوا عسكريين موالين للحكومة الفدرالية، واستولوا على أسلحة ثقيلة.

ودخلت القوات الحكومية المناطق الغربية من تيغراي، لتعيد السيطرة، بعد أسبوعين من المعارك، على معظم أراضي الولاية.

المصدر: "بي بي سي" + وكالات