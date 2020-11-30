الولايات المتحدة تسجل أكثر من 138 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أكثر من 138 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، و826 حالة وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، تم تسجيل 138.903 حالات إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد أن سجلت خلال الأسبوع الماضي زيادة يومية قياسية عند 205557 حالة.

ومع بداية الوباء في الولايات المتحدة، تم تسجيل ما مجموعه أكثر من 13 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، ووفاة أكثر من 266 ألف شخص، وتعافى أكثر من 5 ملايين شخص.

أما في جميع أنحاء العالم، وفقا لبيانات الجامعة، فقد تم تسجيل إصابة أكثر من 62 مليون شخص بـ COVID-19 ، ووفاة أكثر من 1.4 مليون.

المصدر: نوفوستي