تواصل الإدانات لاغتيال العالم النووي الإيراني

أعربت الكويت وأفغانستان، اليوم الاثنين، عن إدانتهما لاغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده في طهران.

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من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أن اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، "عملا إرهابيا وحشيا".

كما دان الوزير الكويتي عملية الاغتيال وقدم تعازي الكويت حكومة وشعبا لنظيره الإيراني.

وفي اتصال آخر مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، دان وزير الخارجية الأفغاني، محمد حنيف اتمر، عملية اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده، معتبرا أن "الإرهاب مرفوض مهما كان شكله".

وفي الاتصال الذي أجراه اليوم الاثنين، أعرب اتمر عن "التعاطف والمواساة مع الحكومة والشعب الإيراني"، مدينا هذا العمل الإرهابي.

وقتل يوم الجمعة 27 نوفمبر رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع الإيرانية، محسن فخري زاده، في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ"الإرهابية".

المصدر: "فارس" + "تسنيم"