إيران تعلن استعدادها للمشاركة في إعادة إعمار قره باغ

أعلن إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني، اليوم الاثنين، أن بلاده مستعدة للمشاركة في إعادة إعمار المناطق المتضررة نتيجة النزاع المسلح الأرمني الأذربيجاني في إقليم قره باغ.

إقرأ المزيد

وقال جهانغيري، أثناء اجتماع عقده مجلس رؤساء حكومات الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون: "إيران مستعدة لتسخير قدراتها الاقتصادية، ولا سيما في مجالي النقل والطاقة، للمشاركة في إعادة إعمار المنطقة المتضررة من الأعمال القتالية".

وأكد نائب الرئيس الإيراني أن طهران ترحب ببسط السلام في قره باغ، مضيفا: "نأمل أن يمهد انتهاء المواجهات العسكرية في هذه المنطقة لبدء ازدهارها الاقتصادية".

وفي 10 نوفمبر، وقع الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، بيانا مشتركا عن الوقف التام للقتال في إقليم قره باغ، وذلك بعد أكثر من 44 يوما من الهجوم الذي خاضه الجيش الأذربيجاني في المنطقة بهدف استعادة الأراضي "المحتلة من قبل أرمينيا" وفقا لباكو. ومن أهم الإجراءات التي نص البيان عليها توقف قوات الجانبين في مواقعهما، ونشر قوات روسية لحفظ السلام على خط التماس بين الجانبين، وكذلك بطول "ممر لاتشين" الرابط بين أرمينيا وقره باغ.

المصدر: تاس