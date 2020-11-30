تركيا.. ترجيحات بتشديد الإجراءات ضد كورونا خلال العطلات الأسبوعية

رجحت مصادر مطلعة أن توسع تركيا نطاق فترات حظر التجول الليلي خلال العطلة الأسبوعية المقبلة في مواجهة الزيادة القياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال المصدران اللذان طلبا ألا ينشر اسماهما إن من المتوقع اتخاذ قرار بذلك في اجتماع للحكومة اليوم الاثنين. وأضافا أن الإجراءات التي تقررت يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، بما فيها فترات حظر التجول الليلي في العطلات الأسبوعية ليست كافية.

وقال أحد المصدرين: "من المحتمل بدرجة كبيرة توسيع نطاق قيد حظر التجول في العطلات الأسبوعية". وأضاف أن القرار النهائي بذلك سيُتخذ في اجتماع الحكومة الذي يرأسه الرئيس رجب طيب أردوغان.

المصدر: رويترز