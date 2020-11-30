أكاديمي يقيم حظوظ كامالا هاريس لخلافة بايدن مبكرا

رأى بافيل كانيفسكي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة موسكو، أن المرشحة لمنصب نائب الرئيس في فريق جو بايدن، لديها فرصة لتولي رئاسة الولايات المتحدة.

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ولفت الأكاديمي الروسي إلى أن مثل هذا الاحتمال قد يحصل من دون انتظار انتهاء فترة بايدن الرئاسية، مرجعا ذلك إلى حالة الرئيس المنتخب بايدن الصحية.

وكان بايدن الذي أعلن فوزه في الانتخابات الأخيرة، قد أصيب يوم أمس بكسور في الساق، وذلك بعد انزلاقه أثناء لعبه مع كلبه.

وقال كانيفسكي بهذا الشأن: "هذه المرة، تم اختيار نائب الرئيس الديمقراطي ليس فقط كمساعد عادي، ولكن كرئيس محتمل في المستقبل. الفرص لأن تصبح كامالا هاريس رئيسة في السنوات الأربع المقبلة، دون انتظار نهاية ولاية بايدن، متوفرة. وبالطبع هي (الفرص) مرتبطة بالحالة الصحية المحتملة لبايدن".

ولفت الأكاديمي في الوقت ذاته إلى أنه لا يجب استخلاص استنتاجات بعيدة المدى فيما يتعلق بما حدث لبايدن مؤخرا من كسر في رجله، مضيفا أن مثل "هذا الأمر يمكن أن يحدث لأي شخص. ما كنت لأخرج باستنتاج من هذا الأمر بأن بايدن لن يكمل مشواره، على الرغم من أنه قد يصبح بالفعل أحد أكبر الرؤساء سنا في التاريخ".

كامالا هاريس رُشحت لمنصب نائب الرئيس إلى جانب جو بايدن البالغ من العمر 78 عاما. وفي حالة قيامه بإنهاء صلاحياته مبكرا كرئيس بعد عامين أو أكثر، يتولى نائب الرئيس مؤقتا منصب رئيس الدولة حتى الانتخابات اللاحقة.

المصدر: نوفوستي