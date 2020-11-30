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إيران.. دفن العالم النووي فخري زادة

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إيران.. دفن العالم النووي فخري زادة
Reuters WANA NEWS AGENCY City: MASHHAD
أشخاص يحملون نعش العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في بمشهد بإيران
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دفن العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة، اليوم الاثنين، في مقبرة "الشهداء المجهولين والعالم النووي مجيد شهرياري"، في شمال طهران بإيران.

 

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ووصل جثمان العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة، فجر يوم أمس الأحد، إلى مطار مدينة مشهد لتشييعه داخل مرقد الإمام الرضا.

واغتيل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، يوم الجمعة الماضي، بتفجير وإطلاق نار على سيارته بضواحي طهران، وقد اتهمت إيران إسرائيل باغتياله، وتوعد الحرس الثوري برد قاس على عملية الاغتيال.

المصدر: RT

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