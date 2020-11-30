 
مباشر

القوات الخاصة التركية تحيد 4 مسلحين من "العمال الكردستاني" بشمال سوريا

أخبار العالم

القوات الخاصة التركية تحيد 4 مسلحين من
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p9bg

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 4 مسلحين من "حزب العمال الكردستاني" أثناء محاولتهم التسلل لمنطقة "نبع السلام" بشمال سوريا.

إقرأ المزيد
تركيا.. توقيف 641 مشتبها في عملية أمنية ضد
تركيا.. توقيف 641 مشتبها في عملية أمنية ضد "العمال الكردستاني"

وأفادت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أن القوات الخاصة التركية تمكنت من منع عملية تسلل لتنفيذ هجوم في منطقة عملية "نبع السلام".

وأوضحت أن القوات الخاصة حيدت (أي قتلت) 4 مسلحين من "حزب العمال الكردستاني" (التركي) كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم في المنطقة، بهدف "زعزعة أجواء الأمن والاستقرار".

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع هذا الحزب الذي تصنفه أنقرة "إرهابيا"، وملاحقة عناصره داخل البلاد وفي شمال العراق وسوريا.

المصدر: "الأناضول"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا