القوات الخاصة التركية تحيد 4 مسلحين من "العمال الكردستاني" بشمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 4 مسلحين من "حزب العمال الكردستاني" أثناء محاولتهم التسلل لمنطقة "نبع السلام" بشمال سوريا.

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وأفادت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أن القوات الخاصة التركية تمكنت من منع عملية تسلل لتنفيذ هجوم في منطقة عملية "نبع السلام".

وأوضحت أن القوات الخاصة حيدت (أي قتلت) 4 مسلحين من "حزب العمال الكردستاني" (التركي) كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم في المنطقة، بهدف "زعزعة أجواء الأمن والاستقرار".

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع هذا الحزب الذي تصنفه أنقرة "إرهابيا"، وملاحقة عناصره داخل البلاد وفي شمال العراق وسوريا.

المصدر: "الأناضول"