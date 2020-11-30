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الفحوص الإضافية تؤكد إصابة بايدن بكسور دقيقة في قدمه

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الفحوص الإضافية تؤكد إصابة بايدن بكسور دقيقة في قدمه
Reuters Tom Brenner
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
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قال الطبيب الخاص بالرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إن بايدن أصيب بكسور دقيقة في قدمه وسيحتاج على الأرجح لارتداء حذاء واق لعدة أسابيع.

وذكر مكتب بايدن في بيان أن الحادث وقع يوم السبت وأنه زار طبيبا للعظام يوم الأحد للخضوع لفحوص بالأشعة السينية (إكس) والأشعة المقطعية، بعد إلتواء قدمه أثناء اللعب مع كلبه.

وظن الأطباء في بادئ الأمر أن نائب الرئيس السابق (78 عاما) أصيب فقط بالتواء في الكاحل، لكنهم أمروا بإجراء فحص إضافي.

وقال كيفن أوكونور، الطبيب الخاص ببايدن في بيان منفصل وزعه مكتب الرئيس المنتخب إن "فحصا بالأشعة المقطعية أكد وجود كسور دقيقة...سيحتاج على الأرجح حذاء واقيا للمشي لعدة أسابيع".

وبعد إعلان فوزه على الرئيس دونالد ترامب في انتخابات الثالث من نوفمبر الجاري، سيصبح بايدن أكبر سياسي أمريكي سنا يتولى الرئاسة على الإطلاق، عندما يدخل البيت الأبيض في 20 يناير القادم.

وعبر ترامب، في صفحته على "تويتر"، والذي لم يقر بعد بهزيمته في الانتخابات ويطعن في النتائج أمام القضاء، عن "تمنياته بالشفاء العاجل" لبايدن.

المصدر: رويترز

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