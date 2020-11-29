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رئيس البرازيل: مصادري أكدت حدوث تزوير في الانتخابات الأمريكية

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رئيس البرازيل: مصادري أكدت حدوث تزوير في الانتخابات الأمريكية
Reuters THO/BRV
رئيس البرازيل جايير بولسونارو
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أفاد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، اليوم الأحد، بأن لديه معلومات عن وقوع عمليات تزوير خلال فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

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وقال في حديثه مع صحفيين: "وسائل الإعلام لا تتحدث عن الأمر، لكن لدي مصادر معلومات خاصة بي أكدت بالفعل حالات تزوير عديدة".

وأوضح بولسونارو، الذي أيد علنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا ينوي حاليا تهنئة الديمقراطي جو بايدن بالفوز في الانتخابات.

كما أعرب الرئيس البرازيلي عن شكوكه بشأن نظام التصويت الإلكتروني الحالي في البرازيل، وحث سلطات البلاد على العودة إلى نظام الاقتراع الورقي في انتخابات 2022 الرئاسية.

المصدر: "تاس"

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